Le long-métrage « Peninsula » débarque en Amérique et en Europe du Nord

Photo : YONHAP News

Le blockbuster « Peninsula » va débarquer dans 42 salles de grandes villes du Canada, dont Toronto, Vancouver, Montréal et Edmonton. Jusqu’à présent, aucun film sud-coréen n’a été diffusé dans autant de salles de cinéma dans le pays. D’habitude, ils occupent moins de dix salles de projection. Le film d’horreur sera projeté en différents formats : IMAX, 4DX et Screen X.L’œuvre sud-coréenne rencontrera les spectateurs le même jour en Suède, en Norvège et en Finlande, puis le 21 août aux Etats-Unis.Le long-métrage de Yeon Sang-ho raconte l’histoire de survivants dans une Corée du Sud infestée de zombies. Il partage le même univers que le même film du réalisateur « Dernier Train pour Busan ». Jusqu’à présent, « Peninsula » a enregistré un chiffre d’affaires de 40 millions de dollars dans huit pays asiatiques.