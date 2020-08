Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne sait plus sur quel pied danser. Des grains s’abattent toujours sur le nord et le centre du pays, mais le soleil brille sur la moitié sud. Des éclaircies ne sont pas impossibles à Séoul, entre deux précipitations.Le thermomètre fait du surplace. Il fait 28°C à Séoul, 29°C à Busan, et enfin 33°C à Daegu, sur l’île de Jeju, et à Daejeon.Malheureusement, le passage ensoleillé ne rimera pas avec un retour du ciel bleu. Météo-Corée annonce des pluies sur tout le pays dès demain. Les températures repasseront sous les 30°C.