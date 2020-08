COVID-19 : explosion des achats en ligne au second trimestre 2020

Photo : YONHAP News

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Depuis le déclenchement de la crise du COVID-19, le commerce physique a perdu du terrain. Beaucoup de consommateurs privilégient les achats en ligne et les montants dépensés sur Internet ont atteint un niveau record au second trimestre 2020.Les chiffres sont éloquents. D’après les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la somme des achats réalisés à partir de smartphones, de tablettes ou d’autres appareils mobiles a totalisé 37 461 milliards de wons, soit 26,6 milliards d’euros, ce qui représente un bond de plus de 15 % par rapport à la même période l’an dernier.Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés depuis que le gouvernement a commencé à établir les statistiques sur le sujet, en 2001.A propos des types de produits les plus commandés en ligne, les livraisons de repas à domicile ont connu la plus importante croissance : +74 %. Viennent ensuite les articles de première nécessité (+41 %), et les boissons ainsi que les produits alimentaires (+39 %). En revanche, les cyberacheteurs ont déserté les rayons « culture, loisirs, voyage et transports ».