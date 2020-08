Photo : YONHAP News

Le Kospi et le Kosdaq n’en finissent plus de grimper. Le premier, indice de référence de la Bourse de Séoul, dépasse les 2 300 points et atteint son plus haut niveau depuis le 1er octobre 2018 (2 338,88 points). Il gagne 1,40 %, soit 31,89 points, pour finir à 2 311,86 points. Le Kosdaq, de son côté, croît de 1,43 %, soit 11,93 points. L’indice des valeurs technologiques clôt à 847,28 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen se reprend enfin. À la fermetures des transactions, l’euro s’achète 1 404,39 wons (-1,60 won), et le dollar américain 1 188,80 wons (-5,30 wons).