Séoul étudie la possibilité d’autoriser un commerce de troc privé avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud réfléchit en ce moment à donner ou non son feu vert à un commerce de troc non gouvernemental avec la Corée du Nord. Le ministère de la Réunification a annoncé, hier, qu’il s’agissait d’un échange direct de sucre produit localement contre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des bonbons, du thé et autres provenant de l’autre côté du 38e parallèle.Un contrat en ce sens a déjà été signé en juin entre une entité sud-coréenne, appelée « Unification Nonghyup », et deux compagnies nord-coréennes, dont « Korea Kaesong Koryo Insam Trading Corporation », et ce par l’intermédiaire d’une entreprise chinoise.Un responsable du ministère a annoncé examiner le dossier pour voir si les conditions requises pour l’opération sont réunies.Avant même qu’il ait pris ses fonctions la semaine dernière à la tête de ce ministère chargé des relations intercoréennes, Lee In-young avait déjà manifesté son intention de relancer cette forme de commerce intercoréen, afin de débloquer les relations avec Pyongyang.Si la demande de troc est avalisée, il s’agira du premier acheminement de marchandises nord-coréennes vers le Sud en dix ans. En mai 2010, le gouvernement de Séoul avait imposé des sanctions contre Pyongyang en représailles au torpillage, deux mois plus tôt, de sa corvette Cheonan. Des mesures qui ont restreint, notamment, les échanges et la coopération avec le régime de Kim Jong-un.