Jeong Kyeong-doo : la Corée du Sud disposera de ses propres satellites de reconnaissance

Photo : YONHAP News

L’Agence sud-coréenne pour le développement de la défense (ADD) fête, cette année, son cinquantenaire. Une cérémonie marquant cet anniversaire lourd de sens a été organisée hier.A cette occasion, le ministre de la Défense s’est déclaré certain que la Corée du Sud deviendrait bientôt un Etat disposant de ses propres satellites de reconnaissance et que son armée pourrait en conséquence améliorer, de manière fulgurante, ses capacités de renseignement et de surveillance.Jeong Kyeong-doo a alors évoqué le fait que Séoul et Washington avaient une nouvelle fois amendé leur directive en matière de missiles pour permettre au pays du Matin clair d’utiliser, désormais librement, du combustible solide sur ses fusées spatiales. Selon lui, cela ne fera qu’accélérer la recherche et le développement de son armée dans les domaines des satellites espions et de l’aérospatial.L’ancien général de l’armée de l’air a aussi révélé que le pays avait récemment réussi à mettre au point un missile balistique ayant une portée suffisante pour défendre la paix dans la péninsule et pouvant transporter une ogive dont le poids est le meilleur au monde. Ainsi, Jeong a indirectement fait mention d’un récent lancement réussi du missile dénommé Hyunmoo 4. Cet engin développé par l’ADD a une portée allant jusqu'à 800 km et est capable de transporter une tête pesant jusqu'à deux tonnes.Dans le même temps, le ministre a montré la volonté de faire avancer encore davantage le développement des capacités balistiques de l’armée. Le projet concerne entre autres le système d’armes guidées de haute précision, les missiles à longue portée et hypersoniques et les ogives de grande puissance.