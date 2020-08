Intempéries : le gouvernement devrait classer 10 villes en zones sinistrées spéciales

Photo : KBS News

Le gouvernement s’apprête à classer, vraisemblablement aujourd’hui, les trois provinces les plus durement touchées par les récentes fortes pluies en zones sinistrées spéciales. Il s’agirait plus précisément de dix villes : quatre dans la province de Chungcheong du Sud, cinq dans le Chungcheong du Nord, situées dans le centre du pays, et une dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale.Dans cette optique, l’exécutif doit d’abord évaluer l’ampleur des dégâts subis par ces municipalités. Leur montant doit être deux fois et demie supérieur à celui portant sur l’aide aux victimes de catastrophes naturelles accordée par les caisses de l’Etat.Les régions désignées peuvent obtenir un soutien financier de la part du gouvernement central pour venir en aide aux sinistrés et pour reconstruire les maisons et les routes dévastées. Les habitants peuvent, eux, bénéficier de prêts spéciaux et de réduction d’impôts, entre autres.Du côté du bilan des intempéries, 16 personnes ont perdu la vie, 11 sont portées disparues et sept ont été blessées. Les précipitations ont aussi fait plus de 1 600 sinistrés dans quelque 1 000 foyers de six villes et provinces. 900 d’entre eux n’ont toujours pas pu rentrer chez eux.Pas moins de 1 400 étables, 1 000 entrepôts, 1 000 routes et ponts ainsi que 8 000 hectares de terrains agricoles ont également été détruits ou endommagés.