Photo : YONHAP News

Suite aux explosions meurtrières survenues mardi à Beyrouth au Liban, le président de la République a publié un message de consolation sur ses réseaux sociaux à l’adresse de son homologue libanais, Michel Aoun, et des citoyens.En rendant hommage aux victimes de la catastrophe, Moon Jae-in a exprimé ses profondes condoléances à l’égard de leurs familles. Il a également souhaité que le peuple libanais se rétablisse le plus vite possible de ce désastre et réparent les dégâts sous le leadership de son président.D’après le ministère des Affaires étrangères, aucun dégât humain n’a été signalé auprès de l’ambassade de Corée du Sud sur place, bien qu’une partie de la maison de deux ressortissants sud-coréens a été légèrement endommagée.