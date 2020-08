Samsung Electronics dévoile 5 nouveaux modèles Galaxy

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de l’électronique, Samsung Electronics, a présenté, hier, cinq nouveaux produits de sa série phare d’appareil mobile Galaxy : le Galaxy Note 20, le smartphone pliable Galaxy Z Fold 2, la montre intelligente Galaxy Watch 3, les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live et la tablette Galaxy Tab S7. Cet évènement baptisé « Galaxy Unpacked » s’est déroulé en ligne à cause du COVID-19Les deux modèles de la série Galaxy Note 20, à savoir le Standard et l’Ultra, sont notamment dotés du stylet S Pen dont le temps de réponse est accéléré de 80 % par rapport à son prédécesseur. Ce dernier est également amélioré en termes d'« actions dans l'air», permettant aux utilisateurs de contrôler plus facilement leur smartphone à distance. Enfin, la nouvelle série de phablette fournira environ 100 jeux sur Project XCloud, la plateforme de diffusion en continu de Microsoft.Le Galaxy Z Fold 2 se caractérise par un écran déplié de 7,6 pouces et plié de 6,2 pouces. Ces écrans sont plus grands que ceux de son prédécesseur, le Galaxy Z Flip, à savoir 7,3 et 4,6 pouces.Concernant la Galaxy Watch 3, les fonctions liées à la santé ont été grandement renforcées. Et pour les Galaxy Buds Live, ils permettent de supprimer les bruits environnants, une première pour des écouteurs sans fil.Enfin, la Galaxy Tab S7 offre un stylet dont la vitesse de réaction est améliorée et une communication sur les réseaux en 5G.