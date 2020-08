Intempéries : déclenchement d’une alerte aux crues sur le Taedong à Pyongyang

Photo : KBS News

La Corée du Nord est, elle aussi, en proie à des pluies diluviennes depuis début août.Jusqu’à 760 mm de pluie, soit plus de la moitié des précipitations d’une année, sont tombés en quelques jours dans la commune de Pyonggang située dans la province de Kangwon. Celle-ci se trouve dans le sud-est du territoire nord-coréen et longe celle de Gangwon en Corée du Sud.Une alerte aux crues a aussi été déclenchée sur trois fleuves : le Taedong qui traverse Pyongyang, le Chongchon dans la province de Pyongan du Nord et le Yesong situé près de Gaeseong. L’agence météorologique du pays communiste prévoit encore jusqu’à 500 mm de pluie pour les prochains jours.Le gouvernement sud-coréen ignore toujours l’ampleur des dégâts causés par ces intempéries de l’autre côté du 38e parallèle. Ce qu’il sait, c’est que le Nord continue de déverser, sans prévenir Séoul, de grandes quantités d’eau vers le sud en ouvrant les vannes de son barrage Hwanggang, situé en amont de la rivière Imjin, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ligne de démarcation.Du coup, le pays du Matin clair demande à son voisin de le tenir au courant des lâchers d’eau, pour la sécurité de ses habitants dans la zone en aval de la rivière.