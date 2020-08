Pam : Séoul prévoit une aide humanitaire de 10 millions de dollars pour Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen offrira une aide humanitaire de 10 millions de dollars à la Corée du Nord, une décision entérinée aujourd'hui par un comité civil-gouvernemental sur les échanges intercoréens. C'est la première fois que le ministère de la Réunification approuve un plan d'aide à son voisin du Nord depuis la prise de fonction de son nouveau patron Lee In-young le mois dernier.Plus précisément, ce don sera versé au Programme alimentaire mondial (Pam), qui va fournir, à son tour, de l’alimentation et des aliments fortifiés aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes et allaitantes du pays communiste. Le comité en questionl devait passer au vote, en juin, la contribution sud-coréenne à ce projet, mais il a été suspendu sur fond d’escalade des tensions entre les deux Corées, notamment après la destruction par le régime de Kim Jong-un du bureau de liaison intercoréen de Gaeseong.A cet égard, le ministère a manifesté sa volonté de poursuivre la coopération humanitaire indépendamment de la situation politique et militaire.En parallèle, le conseil a décidé de soutenir le projet de création d’un espace culturel pour la réunification pacifique à l’intérieure de la zone démilitarisée (DMZ). Ce programme consiste à utiliser les locaux du bureau d’immigration entre les deux voisins et les postes de garde désarmés pour créer des lieux d’échanges culturels intercoréens.Les travaux devraient être achevés d’ici 2020. Et pour cette année, une enveloppe de près de 2,9 milliards de wons, environ 2 millions d’euros, sera débloquée pour transformer certains bâtiments de la zone en musées et en salles d’exposition.