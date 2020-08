COVID-19 : 43 nouveaux cas dont 23 contaminations locales

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 a de nouveau progressé en 24 heures, atteignant 43 avec 23 contaminés au niveau local et 20 à l’étranger.Dans le détail, 11 patients ont été recensés dans la province de Gyeonggi, cinq à Séoul, trois à Busan et deux dans chacune des provinces de Gyeongsang du Nord et de Chungcheong du Sud.Quant aux cas importés, six ont été identifiés lors du contrôle d’immigration et 14 au cours de leur auto-confinement. 12 sont sud-Coréens et huit étrangers.Avec 95 guérisons supplémentaires, la Corée du Sud compte désormais un total de 14 499 cas dont 13 501 individus guéris et 302 décès. Le taux de létalité est de 2,08 %. Actuellement, 696 malades sont traités à l’hôpital et 18 se trouvent dans un état grave.