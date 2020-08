Grève des médecins : le gouvernement souligne la nécessité d’augmenter le nombre des étudiants en médecine

Photo : YONHAP News

Alors que les principales associations de médecins ont prévu, demain, une grève contre la décision du gouvernement d’accroître le nombre d’étudiants en médecine, le ministre de la Santé et du Bien-être, Park Neung-hoo, a de nouveau appelé le corps médical à régler le problème à travers le dialogue.Pour rappel, le gouvernement de Moon Jae-in a récemment publié un plan consistant à former 4 000 médecins d’ici dix ans à partir de la rentrée 2022, ce qui a provoqué une levée de bouclier du milieu médical.Dans un discours adressé à la population ce matin, Park a prié les mécontents de comprendre qu’il s’agissait d’une décision indispensable pour les citoyens et la nation. Il a également jugé « inapproprié » de discuter des actions collectives sur fond de crise sanitaire.Dans la foulée, le ministre s’est engagé à mener des consertations étroites avec les associations de médecins sur les modalités de ce projet de formation relatives, entre autres, à la répartition régionale des nouveaux médecins issus de ce programme ou au nombre des spécialités concernées. Il a également promis de faire en sorte de dispenser une formation de qualité aux internes.