Photo : YONHAP News

La météo est une nouvelle fois instable en Corée du Sud. Après des pluies intenses en matinée, surtout dans le centre et le nord du pays, le soleil refait son apparition ici et là.Le mercure ne bouge pas vraiment et reste bien loin du niveau attendu un 6 août. Il fait 27°C à Daejeon, 28°C à Séoul et à Busan, 30°C à Daegu, et enfin 33°C sur l’île de Jeju.La journée de demain sera identique à aujourd’hui. La majeure partie du territoire sera sous un ciel chargé et des grains sont possibles. Hormis à Jeju, le thermomètre sera encore sous les 30°C.