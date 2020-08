Intempéries : 17 morts et 10 portés disparus

Photo : YONHAP News

Depuis le 1er août, des pluies torrentielles s’abattent en continu sur la Corée du Sud. Ces intempéries ont fait 17 décès, et 10 personnes sont portées disparues selon les estimations que la cellule d'urgence centrale a établies, à 6h ce matin, pour l'ensemble du territoire.Ce bilan ne prend pas en compte les pertes humaines déplorées suite aux naufrages de trois bateaux, renversés par des courants violents, survenus sur le lac Uiam à Chuncheon à environ 90 km au nord-est du pays. Cet accident est jugé comme n’étant pas directement lié aux pluies diluviennes.Les précipitations ont aussi fait plus de 2 200 sinistrés dans quelque 1 200 foyers. Pas moins de 1 900 logements et plus de 1 100 étables ou entrepôts ont également été détruits ou endommagés. Sans oublier 1 000 routes et ponts ainsi que 8 000 hectares de terrains agricoles inondés.Selon les autorités, parmi les 17 morts, dix personnes ont été victimes d’un glissement ou d’un effondrement de terrain. Six des sept autres auraient été emportés par des torrents.