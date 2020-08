Explosions à Beyrouth : Séoul envisage de fournir une nouvelle aide humanitaire d'un mllions de dollars au Liban

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de fournir une nouvelle aide humanitaire d’un million de dollars au Liban, frappé, mardi, par des explosions meurtrières.Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir, aujourd’hui, qu’il envisageait d’exécuter le plus vite possible cette aide, soit en espèce, soit en matériels médicaux. Suite à cette décision, le montant total de l’aide fournie cette année par Séoul au pays du Levant s’élève à 4 millions de dollars.Pour rappel, Séoul a offert, depuis 2011, un total de 13,3 millions de dollars au Liban, nation accueillant le plus grand nombre de réfugiés fuyant la guerre civile syrienne.Hier, une réunion régulière des membres suprêmes du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Cheongwadae, présidé par le nouveau conseiller présidentiel à la sécurité, Suh Hoon, s’est penchée sur cette catastrophe. D’après le bureau présidentiel, il a été en particulier question de mobiliser la troupe sud-coréenne Dongmyung, déployée dans le pays du Proche-Orient, pour venir urgemment en aide aux habitants. Actuellement, 280 militaires sud-coréens séjournent sur place dans le cadre de l’opération du maintien de la paix des Nations unies.