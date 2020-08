Intempéries : Moon Jae-in et Kim Jong-un se rendent sur le terrain

Photo : YONHAP News

Les plus diluviennes ne connaissent pas de frontières. Elles se sont invitées sur toute la péninsule coréenne.En Corée du Sud, le président de la République s’est rendu, hier, au barrage de Gunnam, situé dans la commune de Yeoncheon, au nord de la province de Gyeonggi, afin de vérifier, sur le terrain, les actions préventives mises en place contre les fortes pluies qui s’éternisent.A cette occasion, Moon Jae-in a regretté que Pyongyang ait ouvert les vannes du barrage de Hwanggang sans en informer préalablement Séoul. En effet, si le Sud avait été prévenu à l’avance, il aurait pu mieux gérer le niveau des eaux du barrage de Gunnam, car celui de Hwanggang se trouve en amont du fleuve Imjin. Lorsque le pays communiste déverse une grande quantité d’eau, cette décharge transite par ce point avant de se diriger vers la mer Jaune.Le locataire de la Maison bleue a précisé que les deux Corées s’étaient mises d’accord pour partager les informations sur ce sujet, mais qu’à son grand regret, le royaume ermite ne le faisait plus. Il a demandé au responsable du barrage de Gunnam de régler du mieux que possible l’ouverture des vannes, afin d’éviter tout dégât dans les régions en aval du fleuve.En Corée du Nord, le leader Kim Jong-un s’est déplacé dans la province de Hwanghae du Nord, où les intempéries ont fait céder une digue provoquant d’importants dégâts : 730 maisons et 600 hectares de rizières inondées ainsi que 179 logements détruits. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.L’homme fort de Pyongyang a fait le point sur les lieux. Il a ordonné de distribuer aux sinistrés des stocks de céréales et de produits de première nécessité qui lui sont réservés, et de rétablir au plus vite les zones sinistrées.