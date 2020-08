COVID-19 : les contaminations locales quotidiennes retombent sous les 10 cas

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations locales est retombé en dessous des dix avec neuf cas signalés : six à Séoul et trois dans la province de Gyeonggi. A cela s’ajoutent 11 cas importés supplémentaires. Ainsi, le nombre cumulé de patients en Corée du Sud atteint 14 519, dont 303 décès.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont souligné la nécessité de venir en aide, en matière de prévention, aux sinistrés des fortes précipitations qui ont récemment frappé le centre du pays. Ainsi, en fournissant des matériels préventifs tels que des masques et des désinfectants, le gouvernement est en train de vérifier le respect des directives préventives chez ceux qui séjournent collectivement dans des abris provisoires.D’autre part, l’exécutif a décidé de lever, à partir de lundi prochain, les restrictions d’entrée sur le sol sud-coréen infligées, jusqu’à présent, aux arrivants de la province de Hubei, en Chine, dont la capitale est Wuhan.