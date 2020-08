Kira : journée de grève contre l’augmentation des étudiants en médecine

Photo : YONHAP News

L’association des médecins stagiaires (Kira) a lancé, aujourd’hui, une journée de grève contre la décision du gouvernement d’augmenter le nombre d’étudiants en médecine de 4 000 entre 2022 et 2032.L’action collective a débuté ce matin à 7h et s’achèvera demain à 7h. D’après la Kira, environ 70 % des médecins en formation participent à ce mouvement, y compris ceux travaillant dans des unités de soins intensifs, les salles d’opération et les services d’urgence.Les grévistes s’opposent au plan du gouvernement consistant à accroître de manière considérable le nombre de futurs médecins et à créer une faculté médicale publique. Ils invoquent notamment la détérioration de la qualité de la formation des médecins et de la sécurité des patients.A cet égard, le ministère de la Santé et du Bien-être a annoncé qu’il allait entamer, dès mardi prochain, le dialogue avec les parties concernées en mettant en place un canal de communication.