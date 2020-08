Naver Webtoon enregistre des transactions quotidiennes records

Photo : YONHAP News

Naver Webtoon a annoncé, aujourd’hui, que le montant quotidien des transactions effectuées pour des contenus payants disponibles sur sa plateforme a dépassé, le 2 août, la barre des 3 milliards de wons, soit 2,1 millions d’euros. C'est une première dans le secteur. Le service d’offre de bandes dessinées en ligne géré par le premier moteur de recherche sud-coréen a, par ailleurs, franchi le seuil des 65 millions de visiteurs mensuels.D'après la firme, le montant de ses transactions mondiales a bondi au deuxième trimestre de 57 % par rapport à la même période l’an dernier. Aux Etats-Unis, le nombre d’abonnements mensuels aux bandes dessinées numériques « made in Korea » a doublé en un an et la moyenne du montant réglé par un individu a grimpé de 50 %.D’après Naver Webtoon, cette belle performance s’expliquerait notamment par l’augmentation de la distribution de ses contenus à l’étranger. En effet, l’entreprise est très active pour la traduction et la distribution de ses « webcomics ».