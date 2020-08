Intempéries : les régions les plus touchées déclarées comme zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a voulu réagir vite face à l’ampleur des dégâts provoqués par les pluies torrentielles de ces derniers jours. Aujourd’hui, il a déclaré prioritairement comme zones sinistrées spéciales les régions du centre qui sont les plus durement frappées.Selon le ministère de l’Intérieur, cette mesure concerne la ville d’Anseong dans la province de Gyeonggi, la commune de Cheorwon dans la province de Gangwon, la ville de Chungju, sa voisine Jecheon et la commune d’Eumseong dans la province de Chuncheong du Nord, ainsi que la ville de Cheonan et sa voisine d’Ansan dans la province de Chungcheong du Sud.Grâce à cette désignation officielle, leurs collectivités locales se verront dotées d’une enveloppe supplémentaire de la part de l’Etat pour rétablir les dommages causés par les dernières intempéries. Et les habitants sinistrés pourront bénéficier de nombreux soutiens : une aide financière d’urgence pour subvenir à leur besoin quotidien, des exonérations sur les factures de gaz, d’électricité et de télécommunications, la suspension du paiement des impôts, le soutien à la réparation des machines agricoles, le report du début du service militaire, etc.D’après le ministère, il fallait anticiper les choses pour rétablir au plus vite les dégâts et aider les sinistrés. En principe, il faut attendre que le gouvernement central et les collectivités locales terminent leur enquête conjointe visant à évaluer l’ampleur de dégâts. Cela dans le but de juger si les régions concernées sont éligibles pour être déclarées comme zones sinistrées spéciales, conformément à la loi relative à la gestion des catastrophes et de la sécurité. Or, cela prend en général plus de deux semaines. Cette fois, l’exécutif a réduit ce délai à trois jours.Le ministère a précisé que d’autres régions pourraient également être décrétées comme telles.