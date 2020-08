Intempéries : 31 morts et 11 portés disparus

Photo : YONHAP News

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies survenues depuis le 1er août ne cessent de faire des dégâts en Corée du Sud.Au moins 31 personnes ont péri, tandis que 11 autres sont toujours portées disparues et 8 blessées. Le bilan n'inclut pas les victimes des trois navires ayant chaviré au barrage d'Uiam, à Chuncheon, dans la province de Gangwon. A noter que cet accident a fait trois morts et trois disparus.En tout, dans 11 provinces et villes du pays, le nombre de sinistrés est estimé à plus de 6 500 habitants, dont environ la moitié sont logés dans des abris temporaires.Les autorités recensent plus de 4 300 cas de dommages sur des routes et des ponts, et plus de 40 000 maisons ont été submergées ou détruites. De plus, quelque 25 000 hectares de terres agricoles ont été inondés.Le bilan risque de s’alourdir car de nouvelles pluies diluviennes sont attendues dès aujourd’hui, avec l’arrivée du typhon Jangmi dans plusieurs régions du sud, à savoir les provinces de Jeolla du Sud et de Gyeongsang du Sud ainsi que l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, la Corée du Nord n’est pas épargnée non plus par les fortes pluies, qui ont particulièrement touché les provinces de Hwanghae et de Gangwon. Les autorités locales concentrent tous leurs efforts sur la prévention des risques d’inondation.