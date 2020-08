Nucléaire nord-coréen : Trump souhaite relancer les pourparlers en cas de réélection

Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé sa volonté de reprendre au plus vite, s’il est réélu lors de la prochaine présidentielle, les négociations avec la Corée du Nord et l'Iran.Selon Donald Trump, si le pays du Moyen-Orient ne souhaite pas le voir faire un second mandat, il entretient toujours de bonnes relations avec le leader nord-coréen, Kim Jong-un. C'est ainsi qu’il s’est exprimé vendredi, lors d’une conférence de presse à Bedminster, situé dans le New Jersey.Le numéro un américain a également souligné que, s’il n’avait pas été élu président lors de la dernière élection, son pays aurait provoqué une guerre avec Pyongyang et ce conflit serait encore en cours. Ces propos sur la péninsule coréenne qui ont duré à peine une minute, réaffirment son intention de reprendre les pourparlers avec le régime communiste.Ceci dit, cette volonté étant conditionnée à sa réélection, un nouveau sommet surprise Trump-Kim n'aura vraisemblablement pas lieu avant le scrutin de novembre.Ces quatre dernières années, les deux dirigeants se sont rencontrés à trois reprises.