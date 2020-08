Intempéries : le ministre des Finances donne la priorité à la réparation des dommages

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l'économie a tenu, hier, une réunion d’urgence afin de faire le point sur les dégâts provoqués par les récentes pluies diluviennes dans l’ensemble du pays. Les hauts responsables, y compris le vice-ministre des Finances, y ont participé afin de discuter des mesures à prendre pour venir en aide aux sinistrés.Également ministre des Finances, Hong Nam-ki a appelé chaque ministère à donner la priorité à la réparation des dégâts lors de l’utilisation du budget confirmé. Il a également ordonné d’évaluer d’autres pistes, comme le déblocage de fonds de réserve en cas de besoin, et appelé les autorités à se concentrer sur le rétablissement rapide des infrastructures, comme les voies ferrées, les autoroutes, ainsi que les réseaux d’électricité et d’eau.Dans la foulée, il a demandé au ministère de l’Agriculture de mettre sur le marché, de manière flexible, des aliments de base, comme le chou, dans le but de stabiliser les prix, compte tenu de la situation des terres agricoles inondées, etc.Enfin, Hong s’est assuré que les habitants des régions les plus touchées, déclarées comme zones sinistrées spéciales, bénéficient de plusieurs dispositifs comme la réduction des frais d’électricité ou de gaz et des cotisations d’assurance maladie.