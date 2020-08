Explosions à Beyrouth : le contingent Dongmyung apporte une aide humanitaire

Photo : YONHAP News

L'unité militaire sud-coréenne Dongmyung, dépêchée au Liban, a fourni du matériel de premier secours, suite aux explosions meurtrières qui ont frappé le port de Beyrouth.Le colonel Kim Do-yeol, chef du contingent, a transmis, samedi, à Ibrahim Aboud, général des brigades libanaises, quelque 6 000 kits de fournitures médicales ainsi que des provisions de secours, dont des masques de protection respiratoire. 4 000 autres kits arriveront prochainement pour aider les habitants. Et en cas de besoin, Séoul se tient prêt à envoyer d’autres matériels et équipements nécessaires.La troupe Dongmyung est déployée au Liban depuis 2007 dans le cadre de l’opération de maintien de la paix des Nations unies. Actuellement, 280 soldats du 23e contingent séjournent sur place, et ils seront remplacés le 18 août.