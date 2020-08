PIB nominal : la Corée du Sud occuperait le 9e rang mondial

Photo : YONHAP News

Même si l’économie sud-coréenne recule cette année, son produit intérieur brut (PIB), qui se classait au 12e rang mondial l’an dernier, pourrait atteindre la 9e place cette année.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le PIB nominal de la Corée du Sud pourrait s'élever à 1 544,93 milliards de dollars, soit une baisse de 1,8 % par rapport à 2019, s’il n’y a pas de seconde vague du COVID-19. Ce chiffre place le pays du Matin clair dans le top 10, parmi 46 pays analysés.A noter que le classement des pays qui occupent les huit premiers rangs reste inchangé. Les Etats-Unis devraient ainsi se maintenir en tête, même si leur PIB nominal se contractait de 5,7 %. Viendrait ensuite la Chine avec 13 833,83 milliards de dollars. Et elle serait suivie du Japon, de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Angleterre, de la France et de l’Italie.Le Canada et la Russie, dont les économies devraient respectivement reculer de 7,5 % et de 14,1 %, occuperaient les mêmes places que l’an dernier, à savoir la 10e et la 11e position. Quant au Brésil, il passerait du 9e au 12e rang à cause de la forte dépréciation du réal face au dollar.Malgré la progression du PIB nominal, le revenu national brut (RNB) qui est directement lié au niveau de vie de la population risque de descendre en dessous du seuil des 30 000 dollars en Corée du Sud. Il était de 32 115 dollars en 2019.