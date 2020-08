La Corée du Sud fait face à un nombre record de restrictions commerciales

Photo : YONHAP News

Les restrictions d’importations de produits en provenance de Corée du Sud ont atteint un niveau record, avec 226 cas au premier semestre de cette année. Et ces barrières commerciales devraient se multiplier à mesure que le COVID-19 accentue la tendance au protectionnisme à l’échelle mondiale.D’après l’Agence sud-coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), 28 pays ont pris des mesures restrictives à l’encontre de Séoul pendant la première moitié de cette année.Parmi les mesures limitant les arrivées de produits « made in Korea », on peut citer, entre autres, les droits antidumping, les droits compensateurs et les mesures de sauvegarde. Ces blocages sont en augmentation constante, passant de 117 cas en 2011 à 210 en 2019.Plus de 70 % de ces réglementations commerciales concernaient des produits d’acier (108 cas) et chimiques (54 cas).