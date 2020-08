COVID-19 : légère hausse des contaminations dans la région métropolitaine

Photo : KBS News

La Corée du Sud a recensé en 24 heures 28 nouveaux cas de COVID-19 dont 11 importées. Le nombre total de contaminés dans le pays atteint 14 626 et celui de décès 305. 663 malades sont toujours traités.Les 17 infections locales sont majoritairement liées à deux églises protestantes de Goyang, ville située au nord-ouest de Séoul, qui sont devenues de nouveaux foyers de la maladie. Cette municipalité a donc décidé d'interdire tout rassemblement dans les lieux de culte, à l’exception du service dominical traditionnel, et de fermer les salles publiques de remise en forme, les bibliothèques et les centres d'accueil pour les personnes âgées.Quant aux 11 patients qui ont contracté le COVID-19 à l'étranger, six ont été identifiés lors du contrôle d'immigration. À noter également que cinq sont de nationalité sud-coréenne.Afin de prévenir la dépression, que la pandémie prolongée pourrait éventuellement causer aussi bien chez les patients que chez les non contaminés, le gouvernement envisage de maintenir des lignes rouges dédiées aux consultations psychologiques. Il souhaite aussi renforcer ce soutien aux groupes les plus vulnérables via des centres de soutien psychologique dans tout le pays.