Premier déplacement à l’étranger en 6 mois pour Kang Kyung-wha

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est envolée, hier, pour Berlin, afin de s’entretenir avec son homologue allemand Heiko Maas, dans le cadre du deuxième « dialogue stratégique » diplomatique entre les deux pays. Kang Kyung-wha est accompagnée de trois hauts diplomates. Il s’agit de son premier déplacement à l’étranger depuis le début de la propagation du COVID-19 autour du globe. Son dernier voyage international remonte à il y a six mois.Les deux chefs de la diplomatie discuteront surtout de la coopération bilatérale face au nouveau coronavirus. Ils aborderont également la participation du pays du Matin clair au sommet du G7, auquel appartient l’Allemagne. Lors d’une récente interview avec les médiaux locaux, Maas avait fait part de son opposition à l'idée du président américain d'inclure la Corée du Sud et la Russie, entre autres, au sommet du G7, estimant que cet élargissement était inutile.Kang Kyung-wha pourrait par ailleurs plaider pour le soutien de l’Allemagne à la candidature de la ministre du Commerce extérieur Yoo Myung-hee à la présidence de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).Rappelons que le « dialogue stratégique Séoul-Berlin » fait suite à la visite du président Moon Jae-in en juillet 2017, en Allemagne. Sa première édition a eu lieu un an après dans la capitale sud-coréenne.