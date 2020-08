Intempéries : de nouveaux dégâts attendus suite à la montée du typhon Jangmi

Photo : YONHAP News

Après avoir traversé l’est de l’île de Jeju, le typhon Jangmi s’approche des régions côtières du sud de la Corée du Sud. Il se déplacera vers 18 heures en direction de la province de Gyeongsang du Nord avant de quitter la péninsule coréenne.Jangmi, qui signifie « rose » en français, est un typhon de relativement petite taille. Pourtant, ses rafales de vent pourraient souffler jusqu’à 19 m/s et des précipitations de 50 à 150 mm pourraient s’abattre sur certaines régions, comme les provinces de Chungcheong et la région méridionale du pays. Ils pourraient tomber jusqu’à 120 mm sur l’île de Jeju et dans le sud de la province de Gangwon.De fortes pluies, accompagnées de bourrasques de vent et d’orages, tomberont demain matin sur les provinces de Chungcheong et de Jeolla du Nord. Elles pourront atteindre 250 mm par endroits.Par ailleurs, en Corée du Nord, la KCNA, l’agence de presse officielle du pays, et le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, ont relayé des images montrant l’arrivée de véhicules transportant des céréales à Taechong-ri, dans le comté d'Unpha, dans la province de Hwanghae du Nord. Cette zone a enregistré de nombreux dégâts à cause des pluies torrentielles. Ces produits de première nécessité, qui étaient stockés dans des réserves, ont été envoyés suite à l’ordre donné il y a deux jours par le dirigeant Kim Jong-un.Si les médias nord-coréens ont rapporté des nouvelles liées aux inondations en Chine et en Asie du Nord-est, ils sont restés silencieux concernant la situation au sud du 38e parallèle, pourtant gravement touché par les précipitations.