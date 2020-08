Élaboration de la politique immobilière : 70 % des sud-Coréens pour l'exclusion des députés multipropriétaires

Photo : KBS News

De plus en plus de voix s’élèvent pour écarter les députés ou les hauts fonctionnaires possédant plusieurs logements de l'élaboration de la politique immobilière.Parmi 56 députés appartenant à la commission du territoire et à celle des finances au sein de l’Assemblée nationale, 15 sont propriétaires de plusieurs logements, dont neuf possèdent plus de deux maisons situées dans les zones réglementées où la spéculation est la plus forte.Plus d’un tiers des 107 hauts fonctionnaires des ministères de l'Aménagement du territoire et des Finances, se trouvent dans la même situation. D’où le mouvement pour les exclure de l’élaboration des mesures destinées à lutter contre la spéculation immobilière.Selon un récent sondage, plus de sept sud-Coréens sur dix se sont déclarés pour cette nouvelle disposition. Dans ce contexte, la patronne du Parti de la justice, Sim Sang-jung, a déposé un projet de loi qui oblige les parlementaires et hauts agents publics à ne posséder qu’une seule maison.