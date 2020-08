COVID-19 : record d’indemnités versées aux demandeurs d'emploi

Photo : YONHAP News

Alors que la crise du COVID-19 a frappé de plein fouet le marché du travail en Corée du Sud, les indemnités versées aux demandeurs d’emploi ont atteint le mois dernier 1 188,5 milliards de wons, environ 848,9 millions d'euros. Il s'agit d'une hausse de 30,4 % en glissement annuel. En effet, ce montant a enregistré en juillet 2019, 758,9 milliards de wons, soit 524 millions d'euros.C'est aussi la deuxième fois que ce chiffre dépasse le seuil des 1 000 milliards de wons, l'équivalent de 714 millions d'euros, depuis le mois de mai dernier.Le nombre de nouveaux bénéficiaires de ces allocations a atteint en juillet 114 000 chômeurs, soit 7,5 % de plus par rapport à l’année dernière. En tout, ils étaient 731 000 individus à recevoir ces aides publiques, un record en la matière.Par ailleurs, le nombre de cotisants à l'assurance-emploi est d'environ 13 908 000 personnes, soit 185 000 de plus en un an. Selon l'estimation du gouvernement, il s'agit d'une légère amélioration depuis deux mois, estime le gouvernement, hormis pour l'industrie manufacturière qui affiche un recul de 65 000 cotisants en glissement annuel.Par tranche d'âge, une baisse est constatée chez les jeunes de moins de 29 ans et les trentenaires, avec respectivement 71 000 et 56 000 de moins. C’est la conséquence directe du grand nombre de programmes d'embauche reportés ou annulés dans le sillage de la pandémie.