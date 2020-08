Photo : YONHAP News

Si la région septentrionale est plutôt épargnée par le vent et la pluie, avec même une matinée ensoleillée à Séoul, ce n’est pas le cas des provinces de Jeolla du Sud, de Gyeongsang et de l’île méridionale de Jeju. Le typhon Jangmi frappe de plein fouet le sud du pays avec des rafales grimpant jusqu’à 70km/h et de fortes précipitations.Les températures sont quelque peu remontée avec des maximales qui atteignent 29°C à Daegu, 28°C à Busan, 30°C à Séoul et à Daejeon, et enfin 32°C à Jeju.Pour demain, Météo-Corée annonce une accalmie dans le sud-est, mais les pluies reviendront de plus belles sur une grosse moitié ouest. Le thermomètre se maintiendra autour des 30°C.