G7 : Berlin favorable à la participation de Séoul au prochain sommet

Photo : KBS News

A Berlin, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a été reçue, hier, par son homologue allemand Heiko Mass pour un deuxième dialogue stratégique entre les chefs de la diplomatie des deux pays.La participation de la Corée du Sud au sommet 2020 du G7 aux Etats-Unis a été au cœur de leurs discussions. Ces assises devaient se dérouler en juin, mais elles ont été reportées au mois de septembre en raison de la pandémie du COVID-19.A ce propos, dans une conférence de presse conjointe donnée à l’issue de leur entretien, le ministre allemand a déclaré qu’il y était « très favorable ». Selon lui, le pays du Matin clair est une nation importante au sein de la communauté internationale, mais aussi un partenaire de coopération étroite et de valeur de l’Allemagne.Mass a toutefois manifesté son opposition au retour de la Russie, exclue en 2014 de ce club des puissants, après l’annexion de la Crimée. Le pays d’Europe occidentale a, au départ, rejeté l’idée du président américain de l’élargir pour y inclure non seulement la Russie, mais aussi la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie.Kang a de son côté souligné que la Corée du Sud était prête à prendre part au prochain sommet. Elle en a profité pour demander le soutien de Berlin à la candidature de son pays à la tête de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).