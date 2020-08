Exportations : chute de 23,6 % pendant les 10 premiers jours d’août

Photo : YONHAP News

Les exportations entre le 1er et le 10 août ont chuté de 23,6 % en glissement annuel. C’est ce que nous apprennent les données publiées par le Service des douanes sud-coréennes.Le montant s’établit à 8,7 milliards de dollars, soit une baisse de 2,7 milliards de dollars, une régression de 23,6 % par rapport à il y a un an.Le nombre de jours de travail ayant diminué d’une journée par rapport à 2019, la somme de la moyenne journalière a dégringolé de 12,7 %.Plus précisément, les produits pétroliers ont connu un déclin de 45,8 %, les appareils de télécommunication sans fil de 43,6 % et les semi-conducteurs de 6,8 %. En revanche, les périphériques informatiques ont enregistré une hausse de 62,3 %.Les ventes hors des frontières étaient en repli pour la plupart des partenaires commerciaux, dont la Chine, les Etats-Unis et l’Europe. Notamment, celles vers le Moyen-Orient qui ont dégringolé de 51,2 %.