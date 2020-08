Cheongwadae : Moon Jae-in procède à un remaniement de son équipe

Photo : YONHAP News

Le président de la République a remplacé, hier, trois de ses premiers secrétaires de la Cheongwadae. Il s’agit des conseillers aux affaires civiles, politiques et sociales. Kim Jong-ho, Choi Jae-sung et Kim Je-nam ont respectivement été nommés à ces postes.Le premier est actuellement le numéro deux de la Cour des comptes. Il a été, entre 2017 et 2018, le secrétaire de Moon Jae-in pour la discipline de la fonction publique à la Maison bleue.Choi, ancien député du Minjoo élu quatre fois, est considéré comme l’homme de la situation capable de recouvrer la coopération avec l’opposition conservatrice et l’unité nationale.Enfin, en ce qui concerne Kim Je-nam, issue des associations de défense de l’environnement, elle est actuellement secrétaire au climat et à l’environnement de la Maison bleue. Ex-députée du Parti de la Justice, une petite force d’opposition progressiste, elle a été la porte-parole de la formation.Ce remaniement fait suite à la démission collective, vendredi dernier, du secrétaire général du chef de l’Etat, Noh Young-min, et de cinq premiers secrétaires. Une décision prise pour assumer « la responsabilité générale de la récente situation », liée, semble-t-il, à la défiance du peuple à l’égard de la politique immobilière de l’actuelle administration, qualifiée d’inefficace. De plus, plusieurs conseillers présidentiels possèdent au moins deux logements, alors que le gouvernement pointe du doigt les citoyens multipropriétaires.On ne sait pas encore si le président Moon remplacera aussi Noh et deux autres conseillers démissionnaires.