COVID-19 : les matchs de football et de baseball accueillent plus de spectateurs

Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui, les stades de football et de baseball professionnels peuvent accueillir un quart du nombre maximal de spectateurs.Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a autorisé la réouverture des enceintes aux supporters le 26 juillet, mais à seulement 10 % des capacités. Elles ont décidé d’augmenter ce chiffre compte tenu du fait que les mesures de prévention sont bien respectées et qu’aucun cas de contamination au COVID-19 n’est survenu jusqu’à présent.Les autorités sanitaires prévoient d’autoriser un accès à 30 % des sièges si les équipes et les fans s’adaptent à la nouvelle culture sportive axée sur la distanciation sociale.Le stade de baseball de Jamsil, à Séoul, et celui de Sajik, à Busan, peuvent par conséquent recevoir 6 060 et 6 125 spectateurs respectivement.Ce dispositif pourrait apporter un bol d’oxygène aux clubs qui souffrent de problèmes financiers à la suite de l’organisation des matchs à huis clos, provoquant une chute des recettes de la vente des tickets.Les autorités ont réclamé aux spectateurs de porter un masque, de ne pas s’assoir côte à côte et d’éviter d’encourager les joueurs à haute voix.