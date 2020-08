Photo : YONHAP News

Le typhon Jangmi est passé. Place désormais à un temps plus clément. Quelques précipitations sont toujours présentes dans le centre et le nord-est du pays, mais le soleil fait son retour dans le sud-est et le sud-ouest, et par intermittence à Séoul.De quoi relever les températures de quelques degrés. Les maximales grimpent jusqu’à 28°C à Daejeon, 29°C à Séoul, 30°C à Busan, et enfin 33°C à Daegu et sur l’île de Jeju.Ce mercredi, une vraie journée estivale attend les sud-Coréens. Météo-Corée prévoit le retour du soleil un peu partout dans le pays et une moyenne des températures au-dessus des 30°C.