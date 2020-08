Intempéries : le bilan provisoire fait état de 31 morts et 11 disparus

Photo : YONHAP News

Les pluies torrentielles qui s’abattent en continu sur le pays depuis le 1er août ont provoqué 31 morts, 11 disparus et huit blessés. Le bilan est encore provisoire.Les précipitations ont aussi fait au moins 7 500 sinistrés dans quelque 4 300 foyers de 11 villes et provinces. Pas moins de 3 000 d’entre eux n’ont toujours pas pu rentrer chez eux.De même, 5 400 habitations et 5 000 routes et ponts ont été détruits, 27 000 hectares de terres agricoles ont été submergées ou ensevelies sous des masses de terres. Sans oublier 770 glissements de terrain en montagne.Pourtant, la reconstruction n’avance pas puisqu’il continue de pleuvoir. Seulement 57 % des 22 000 installations dévastées ont été restaurées.Les autorités concernées soulignent l’importance de savoir parfaitement les bons comportements en cas de situation de catastrophes naturelles. Il s’agit bien sûr d’évacuer tout d’abord les habitants des villages ou des quartiers régulièrement inondés en cas d’intempéries, entre autres.