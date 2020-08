Intempéries : Moon Jae-in préconise suffisamment de soutiens financiers pour la reconstruction

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, aujourd’hui, un nouveau conseil des ministres. Une conférence largement consacrée à l’état des lieux des pertes causées par les pluies diluviennes qui sévissent dans le pays, ainsi qu’à la reconstruction des habitations et des infrastructures ravagées par les intempéries.Moon Jae-in a alors souligné que la vitesse était la clé de la reconstruction. Il a d’emblée demandé à ses ministres d’étudier la mise en place d’un soutien financier, sous tous ses aspects et en mobilisant tous les moyens disponibles.Le chef de l’Etat a évoqué le fait que le pays connaissait cette année la saison des pluies la plus longue de son histoire et qu’aucune région n’était pas épargnée par les fortes précipitations. Il a ensuite déploré que ces intempéries aient fait le plus grand nombre de victimes en neuf ans.Dans le même temps, le locataire de la Cheongwadae a demandé à son administration de ne pas baisser la garde pour éviter de nouvelles pertes humaines. Il a aussi exprimé sa préoccupation à l’égard des mines terrestres emportées par les pluies et découvertes dans des zones proches de la frontière avec la Corée du Nord. Il a ordonné la mobilisation de suffisamment de soldats pour sécuriser la vie des riverains.Le président Moon a aussi préconisé une meilleure gestion de l’offre et de la demande des produits agricoles et la numérisation des infrastructures en vue de mieux faire face aux désastres naturels.