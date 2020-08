Explosions à Beyrouth : Séoul relève le niveau d’alerte pour les voyages

Photo : YONHAP News

Après les terribles explosions dans le port de Beyrouth, qui ont fait au moins 160 morts et 6 000 blessés, les Libanais continuent de faire éclater leur colère et de manifester contre leur gouvernement. Une vigilance accrue est donc de mise pour les voyages dans la capitale de ce pays du Proche-Orient.Face à la situation, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a relevé son niveau d’alerte à trois sur une échelle qui en compte quatre. Il a expliqué avoir pris cette décision en tenant compte de plusieurs éléments, dont les contestations et la paralysie du système médical suite au drame.Il est par conséquent recommandé aux ressortissants sud-coréens toujours en séjour à Beyrouth de s’en retirer, sauf pour des raisons essentielles, et aux autres citoyens d’annuler ou de reporter leur déplacement vers la capitale.Le ministère continue de scruter de près l’évolution de la situation au Liban pour prendre, si nécessaire, des mesures de protection de ses ressortissants.