Aujourd’hui, la séance est mitigée à la Bourse de Séoul, avec son indice de référence qui continue de grimper et dépasse pour la première fois en 26 mois (18 juin 2018) les 2 400 points, alors que celui des valeurs technologiques chute. Le Kospi gagne 1,35 %, soit 32,29 points, et termine à 2 418,67 points, tandis que le Kosdaq perd 0,29 %, soit 2,53 points, pour finir à 860,23 points.La reprise est nette du côté du won sud-coréen face à la monnaie européenne, et il se stabilise face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 391,18 wons (-6,94 wons), et le dollar américain 1 185,60 wons.