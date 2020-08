L’OCDE révise la croissance sud-coréenne à la hausse pour 2020

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour l’économie nationale. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour cette année. Elle table sur une contraction de seulement 0,8 %, contre 1,2 % en juin, si le COVID-19 reste sous contrôle, et de 2 % dans le cas d’une seconde vague. C’est ce qu’on a appris de ses derniers chiffres publiés hier.Si les pronostics de l'OCDE s'avèrent exacts, le pays du Matin clair connaîtra la récession la moins forte parmi les 37 Etats membres de l’institution basée à Paris. A noter également que celle-ci a révisé à la hausse ses perspectives de croissance uniquement pour la Corée du Sud.L’organisation a expliqué cette amélioration par une réponse rapide et efficace à la pandémie qui frappe le globe. Elle est allée jusqu’à estimer que la Corée du Sud était l’un des Etats à avoir réussi à enrayer la propagation de l’épidémie et à réduire le nombre de ses victimes, sans même imposer de confinement obligatoire. Le pays a en conséquence connu une chute moins importante des emplois et de la croissance que les autres membres.Pour l’année prochaine, l’OCDE anticipe un fort rebond, avec une croissance de 3,1 %. Rebond qui serait toutefois limité à 1,4 % en cas de deuxième vague épidémique.L’institution a également préconisé au gouvernement de Séoul de poursuivre ses soutiens financiers aux ménages et aux entreprises, jusqu’à ce que l’économie se redresse, tout en renforçant la protection des bas revenus.