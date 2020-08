Intempéries : doublement du soutien financier pour les sinistrés

Photo : KBS News

Le Minjoo, qui est la formation au pouvoir, le gouvernement et la Maison bleue ont décidé d’un commun accord de doubler le montant de l’aide financière pour les sinistrés, lors d’une discussion tenue ce matin à l’Assemblée nationale.D’après le porte-parole du camp présidentiel, le soutien pour le décès s’élèvera donc à 20 millions de wons, environ 14 000 euros, et celui pour les victimes des inondations à 2 millions de wons, soit 1 400 euros. Cette décision vise à alléger la charge financière des collectivités locales qui ont déjà dépensé une grande partie de leur budget pour la prévention de l’épidémie du COVID-19.Par ailleurs, les autorités prévoient de mobiliser tous les moyens possibles pour la réhabilitation rapide des dégâts occasionnés par les fortes pluies. Le gouvernement envisage d’y allouer un budget dédié et d’utiliser son fonds de réserve. Il contractera aussi une obligation à l’avance et reflètera les dépenses liées aux intempéries l’an prochain sur le budget de 2021.Au demeurant, l'exécutif préfère remettre à plus tard le déblocage d'un 4e budget d'urgence.