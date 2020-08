Cheongwadae : Moon Jae-in choisit 2 nouveaux conseillers

Photo : YONHAP News

Le président de la République a choisi Chung Man-ho et Yoon Chang-yul comme ses nouveaux premiers secrétaires à la communication et aux affaires sociales respectivement. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son porte-parole.Ancien journaliste de carrière, le premier a occupé des postes de secrétaire de la Cheongwadae pendant le quinquennat, de 2003 à 2008, du défunt président Roh Moo-hyun, dont l’actuel chef de l’Etat Moon Jae-in a été l’alter ego et le dernier secrétaire général. Plus récemment, il a été le gouverneur adjoint à l’économie de la province de Gangwon. Il est connu pour être un bon connaisseur en matière de communication.En ce qui concerne Yoon, il travaille actuellement au Bureau de la coordination politique du gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre. Il est réputé pour bien maîtriser les dossiers relatifs notamment à la politique sociale.Moon doit officiellement nommer demain ces deux entrants. Lundi, il a déjà remplacé trois de ses cinq conseillers qui lui avaient présenté leur démission vendredi dernier. Le même jour, son secrétaire général Noh Young-min a lui aussi remis sa démission mais son remplacement n’a pas encore été annoncé.