Le marché de l’emploi toujours à l’épreuve du COVID-19

Photo : YONHAP News

L’ombre du coronavirus continue de planer sur le marché du travail. Le mois dernier, le nombre d’emplois a une nouvelle fois baissé.De fait, d’après les dernières données de l’Institut national des statistiques (Kostat), il y en a eu 277 000 de moins qu’en juillet 2019. Il s'agit d’un recul pour le cinquième mois consécutif, la plus longue période de contraction depuis celle de huit mois ayant pris fin en août 2009 et qui était liée à la crise financière de l’année précédente. Le nombre d’actifs occupés est en conséquence retombé à 27 106 000 personnes.Petite consolation, toutefois, puisque l’ampleur de la chute se rétrécit pour le quatrième mois de suite.Le taux d’emploi des plus de 15 ans a diminué de 1 point en glissement annuel et s’est établi à 60,5 %, son plus bas depuis neuf ans pour un mois de juillet. Le chiffre est de 66 % chez les 15-64 ans, soit un repli de 1,1 point par rapport à il y a un an.Quant au nombre de demandeurs d’emploi, il s’est élevé à 1,13 million, le chiffre le plus élevé depuis juillet 1999. Cela représente une progression de 41 000 individus sur un an. Le taux de chômage s’est par conséquent accru de 0,1 point pour atteindre 4 %.