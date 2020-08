OMC : Yoo Myung-hee souhaite rétablir la fonction de négociations des différends

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne déléguée au Commerce extérieur a affiché sa volonté de rendre l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui ne joue pas bien son rôle aujourd’hui, plus résiliente et réactive si elle est élue au poste de directrice générale. Yoo Myung-hee a tenu ces propos lors d’une visioconférence, organisée hier heure locale, par l’Association du commerce international de Washington (WITA).Selon la candidate sud-coréenne, alors que les échanges mondiaux sont confrontés à un défi important avec la montée du protectionnisme, le système de règlement des conflits est paralysé, et la crise sanitaire du COVID-19 fait repenser les besoins du système commercial multilatéral.Yoo a ainsi souligné l’importance de redynamiser la fonction de négociation et de résolution des différends de l’organisme. Elle a également réclamé le renforcement de la transparence des dispositifs commerciaux, afin de mieux assurer la libre circulation des biens et des services dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.Après deux mois de délibération, l’OMC prendra sa décision le 6 septembre et le successeur de Roberto Azevedo débutera son mandat de quatre ans dès le lendemain.