Le gouvernement ordonne une enquête sur les digues du « projet des quatre fleuves »

Photo : YONHAP News

Alors que le bilan national de la mousson violente est lourd, les voix s’élèvent tant dans les milieux politique que civique concernant le rôle des digues construites dans le cadre du « projet des quatre fleuves ». Il s’agit d’une initiative emblématique de l’ancien président Lee Myung-bak.A cette occasion, le gouvernement prévoit d’ouvrir une enquête sur leur fonction liée à la prévention des inondations. En ce qui concerne le désastre provoqué par les précipitations, le ministère de l’Environnement se charge de la gestion des eaux et celui de l’Aménagement du territoire et des Transports, quant à lui, des installations des cours d’eau. Ces deux ministères vont donc former une équipe conjointe avec des experts privés pour cette investigation.Le président de la République, Moon Jae-in, a affirmé que c’était l’occasion de passer au crible l’efficacité des digues en question. Son administration a déjà mené des études sur les fleuves aménagés à plusieurs reprises.En 2013, sous le régime de Park Geun-hye, la Cour des comptes a conclu que ces travaux n’avaient pas vraiment contribué à prévenir les inondations. Un résultat similaire a été publié en 2018, après l’arrivée de Moon au pouvoir.