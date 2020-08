Intempéries : l’Onu offre son aide à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’Onu s’est dit disposée à aider la Corée du Nord, actuellement en proie, comme sa voisine du Sud, à d’importantes inondations consécutives à des précipitations torrentielles.Lors d’un point de presse hier, son porte-parole, Stéphane Dujarric, a affirmé que des pluies exceptionnellement importantes étaient tombées dans le nord de la péninsule depuis le début du mois, provocant des crues violentes. Et d’ajouter que pour aider le pays communiste, une équipe de l’organisation était en contact avec ses autorités concernées et qu’elle était prête à agir, si nécessaire, à l’éventuelle demande d’assistance de Pyongyang.La Suède et le Canada ont aussi fait la même offre, selon la radio américaine Radio Free Asia (RFA). L’attention se porte désormais sur la possibilité pour Séoul de venir en aide aux sinistrés nord-coréens.A ce propos, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification s’est borné à dire pour le moment que l’assistance humanitaire devait être indépendante des considérations politico-militaires.Le ministère estime d'ailleurs qu’entre le 1er et le 6 août, 854 mm de pluies se sont abattus sur la commune de Pyonggang, située dans la province de Kangwon, proche de la frontière intercoréenne. Habituellement, le cumul annuel des précipitations en Corée du Nord est de 960 mm.Selon la KCNA, l’agence officielle du pays communiste, Kim Jong-un s’est déjà rendu la semaine dernière dans l’une des régions les plus touchées par les intempéries. Depuis, les déplacements de hauts responsables du régime sur le terrain se succèdent.