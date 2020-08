COVID-19 : nouvelles mesures de prévention dans les salles de mariage et de funérailles

Photo : YONHAP News

Conséquence de la détection de nombreuses contaminations liées à des églises évangéliques de la région de Séoul, le nombre de cas supplémentaires de COVID-19 est repassé au-dessus des 50 pour la première fois en 17 jours. Ce mercredi, le bilan quotidien fait état d’un total de 54 nouveaux patients : 35 d’origine locale et 19 importés.Les infections domestiques ont toutes été identifiées à Séoul, dans sa province proche de Gyeonggi et à Busan. Dans cette dernière, située dans le sud-est du pays, les personnes testées positives ont majoritairement un lien avec des marins contaminés à bord de navires étrangers et des écoles.Dans ce contexte de rebond des nouvelles contaminations, le gouvernement a ajouté les salles de buffet pour les mariages à sa liste des établissements à haut risque de contagion et a décidé d’y durcir, à partir du 19 août, les mesures de prévention.Après la mise en place de ces dispositifs, il sera obligatoire de gérer des listes de visiteurs par code QR et de garder une distance physique d’au moins deux mètres, sous peine d’une amende allant jusqu’à 3 millions de wons, environ 2 150 euros, ou d’interdiction d’activité. Idem pour les lieux de célébration des mariages.L’exécutif a également présenté des consignes pour les établissements où une chapelle ardente est dressée, et les familles de défunts reçoivent les visiteurs. Il faudra élaborer une liste de visiteurs et la conserver pendant quatre semaines. La distanciation physique est impérative, et l’utilisation du code QR ainsi que l’installation de caméra thermique sont aussi recommandées.